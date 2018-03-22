السراج : التنوع الثقافي اثراء لمجتمعنا تزهو به بلادنا وتفتخر .





جادو 22 مارس 2018 (وال) - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " إن الوطن يواجه تحديات مختلفة سياسية وأمنية

واقتصادية واجتماعية، مؤكدا ان بوسعنا حلها، إذا تضافرت الجهود، وتوفرت

الإرادة، وارتفعنا جميعا إلى مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية .



وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ان الوطن للجميع ، يبنى بسواعد وعقول

جميع أبنائه، والجميع مدعوون اليوم إلى كلمة سواء ، مضيفا أن على الجميع

ان يدرك بأن " التنوع الثقافي هو اثراء لمجتمعنا تزهو به بلادنا وتفتخر "

.

وكان رئيس المجلس الرئاسي أشاد في مستهل كلمته التي القاها أمس أمام

أعيان وشيوخ وفعاليات المدينة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة

وأعضاء بمنظمات المجتمع المدنية خلال زيارته التفقدية التي يؤديها وأعضاء

الحكومة لمدينة جادو - بشجاعة أهل جادو وما قدموه من تضحيات خلال ثورة

فبراير، مترحما على شهداء الثورة، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت حداد

وترحماً على أرواح الشهداء الأبرار .

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