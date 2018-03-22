غسان سلامة يؤكد أن تعدد المبادرات السياسية لتسوية الأزمة في ليبيا تربك جهود المنظمة الدولية .



طرابلس 22 2018 (وال)- أكد المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا غسان

سلامة أن تعدد المبادرات السياسية لتسوية الأزمة في ليبيا تربك جهود

المنظمة الدولية الرامية إلى مساعدة الليبيين في تخطي أزمتهم، مشددًا على

ضرورة توحيد الجهود السياسية والاقتصادية والدولية في هذا الشأن.

وشدد سلامة في احاطة قدمها امس الى مجلس الامن حول ليبيا من طرابلس عبر

دائرة تليفزيونية من طرابلس " على أن مفتاح الاستقرار الدائم في ليبيا

يستلزم معالجة الوضع السياسي الشامل، منهبًا إلى أن الفراغ المؤسسي الذي

تعيشه البلاد في هذا الوقت الدقيق لن يخدم مصالح ليبيا، داعيًا إلى توحيد

الجهود السياسية والأمنية والاقتصادية بطريقة متسقة ومنسقة لمساعدة

الليبيين على تخطي أزمتهم.

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