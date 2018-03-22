السراج : سنة 2018 هي سنة ترسيخ الاستقرار والبدء فى مرحلة البناء والتنمية .





جادو 22 مارس 2018 (وال) - أبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " تفاؤلا بقرب اجتياز الأزمة ، وقال " أن

بوادر الحل تلوح في الافق ، وتبشر بقرب الانفراج ، كما ان دخل الدولة

يتحسن، وعلينا ان لا نضيع الفرصة ، وأن تكون سنة 2018 هي سنة ترسيخ

الاستقرار والبدء فى مرحلة البناء والتنمية ، تنمية كل الوطن بطريقة

عادلة متوازنة، دون تهميش أو اقصاء أو اهمال "

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمة له خلال اللقاء الذي عقده أمس بمدينة

جادو مع أعيان وشيوخ وفعاليات المدينة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي

بالمدينة وأعضاء بمنظمات المجتمع المدنية أن " الأغلبية لديها رغبة جامحة

في انهاء الازمة، وستجرف في طريقها القلة المعرقلة، التي تتعيش سياسيا

وماديا من استمرارها "



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