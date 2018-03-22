السراج : سنة 2018 هي سنة ترسيخ الاستقرار والبدء فى مرحلة البناء والتنمية .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 09:51:00
جادو 22 مارس 2018 (وال) - أبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " تفاؤلا بقرب اجتياز الأزمة ، وقال " أن
بوادر الحل تلوح في الافق ، وتبشر بقرب الانفراج ، كما ان دخل الدولة
يتحسن، وعلينا ان لا نضيع الفرصة ، وأن تكون سنة 2018 هي سنة ترسيخ
الاستقرار والبدء فى مرحلة البناء والتنمية ، تنمية كل الوطن بطريقة
عادلة متوازنة، دون تهميش أو اقصاء أو اهمال "
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمة له خلال اللقاء الذي عقده أمس بمدينة
جادو مع أعيان وشيوخ وفعاليات المدينة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي
بالمدينة وأعضاء بمنظمات المجتمع المدنية أن " الأغلبية لديها رغبة جامحة
في انهاء الازمة، وستجرف في طريقها القلة المعرقلة، التي تتعيش سياسيا
وماديا من استمرارها "
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