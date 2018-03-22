سيالة لـــ ( وال ) : ليبيا ودول الاتحاد ألمغاربي لم يوقعوا على الاتفاقية الخاصة بحرية تنقل الأفراد .



كيغالي 22 مارس 2018 ( وال ) - صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة أن ليبيا ودول اتحاد المغرب العربي لم يقوموا نهائيا بالتوقيع

على الاتفاقية الخاصة بحرية تنقل الإفراد . وأشار سيالة في تصريح لوكالة

الأنباء الليبية عقب انتهاء القمة الإفريقية الاستثنائية بالعاصمة

الرواندية كيغالي مساء أمس إلى أن ليبيا واتحاد المغرب العربي وقعوا

اليوم على وثيقة اتفاق الاتحاد الإفريقي المعنية بإنشاء منطقة التجارة

الحرة القارية وأيضا على إعلان كيغالي بشأن التكامل الإفريقي وتعزيز

التجارة البينية الإفريقية وهما على علاقة بالجانب الاقتصادي والتجاري

ولا علاقة لهما بحرية تنقل الأفراد . ودعا سيالة وسائل الإعلام كافة إلى

تحري المصداقية عند نشرها للأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية المسؤولة

والموثوقة .







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