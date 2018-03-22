ليبيا توقع على وثيقة اتفاق الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وإعلان كيغالي بشأن التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة البينية الإفريقية .



كيغالي 22 مارس 2018 (وال) - وقع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة

رئيس الوفد الليبي المشارك بالقمة الإفريقية الاستثنائية أمس بكيغالي،

على وثيقة اتفاق الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة

القارية، وإعلان كيغالي بشأن التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة البينية

الإفريقية، وذلك في ختام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد

الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وتؤكد وثيقة الاتفاق الإفريقي التي حظيت بتوقيع ما يزيد عن 44 من رؤساء

الدول و الحكومات ورؤساء الوفود، عزم القادة الأفارقة على "تعميق

الاندماج الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، و إدراك الحاجة

الماسة إلى إنشاء سوق إفريقي موسع و آمن للسلع والخدمات في دول

الاتحاد الإفريقي، من خلال البنية التحتية الملائمة و الحد من التعريفات

الجمركية أو إلغائها تدريجيا و إزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة

و الاستثمار.



... ( وال )...