الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة يعلن عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 09:39:00
طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- أعلن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا
غسان سلامة عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .
وقال سلامة في احاطة حول ليبيا أمس الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي عبر
دائرة تليفزيونية من طرابلس " كي تتمكن الأمم المتحدة من تقديم دعم أفضل
لليبيا، يجب أن نوجد في ليبيا. أنا فخور بإعلان أننا عدنا بالفعل إلى
البلاد"
وأضاف " نحن هنا من أجل ليبيا بأسرها، وليس لمنطقة أو مدينة واحدة.
وبالتالي نبحث الآن إعادة فتح مكتبنا في بنغازي، بمجرد سماح الظروف،
ونسعى أيضا لإعادة فتح مكتبنا في الجنوب.
(وال)