الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة يعلن عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .الخميس ، 22-03-2018 - 09:39:00

الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة يعلن عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .
طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- أعلن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا
غسان سلامة عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .
وقال سلامة في احاطة حول ليبيا أمس الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي عبر
دائرة تليفزيونية من طرابلس " كي تتمكن الأمم المتحدة من تقديم دعم أفضل
لليبيا، يجب أن نوجد في ليبيا. أنا فخور بإعلان أننا عدنا بالفعل إلى
البلاد"
وأضاف " نحن هنا من أجل ليبيا بأسرها، وليس لمنطقة أو مدينة واحدة.
وبالتالي نبحث الآن إعادة فتح مكتبنا في بنغازي، بمجرد سماح الظروف،
ونسعى أيضا لإعادة فتح مكتبنا في الجنوب.
(وال)

الأكثر قراءة في وال

164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي امكانية توظيف الاموال المجمدة واستثمارها .
مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا