الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة يعلن عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .



طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- أعلن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا

غسان سلامة عن عودة بعثة اللامم المتحدة للدعم للعمل من طرابلس رسميا .

وقال سلامة في احاطة حول ليبيا أمس الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي عبر

دائرة تليفزيونية من طرابلس " كي تتمكن الأمم المتحدة من تقديم دعم أفضل

لليبيا، يجب أن نوجد في ليبيا. أنا فخور بإعلان أننا عدنا بالفعل إلى

البلاد"

وأضاف " نحن هنا من أجل ليبيا بأسرها، وليس لمنطقة أو مدينة واحدة.

وبالتالي نبحث الآن إعادة فتح مكتبنا في بنغازي، بمجرد سماح الظروف،

ونسعى أيضا لإعادة فتح مكتبنا في الجنوب.

(وال)