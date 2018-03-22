الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لسلامة الاغذية .الخميس ، 22-03-2018 - 09:32:00



طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- عقد بمقر وزارة الصحة الاجتماع الأول للجنة
الوطنية العليا لسلامة الاغذية المشكلة بقرار من رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني .
وتناول الإجتماع التعريف باعضاء اللجنة وعرض الإختصاصات المنوطة بها
حسب القرار والاعلان رسميا عن البدء في عملها .
وعرض عبدالوهاب كمّون عضو اللجنة ,الاختصاصات التي تم اللجنة بتنفيذها
مشددا على ضرورة توافق مواصفات السلامة مع المواصفات الدولية المعتمدة من
منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية و الزراعة.
من جانبه عرض السيد عماد التركي مدير المركز الوطني للمواصفات القياسية
فرع بنغازي, نبذة عن السياسة الوطنية لسلامة الأغذية و ضرورة العمل على
توحيد المواصفات ،مشيرا الى ان سلامة الاغذية هي الدرع الذي يحمي
المستهلك من المخاطر على صحته.
(وال)

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