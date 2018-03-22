الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لسلامة الاغذية .





طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- عقد بمقر وزارة الصحة الاجتماع الأول للجنة

الوطنية العليا لسلامة الاغذية المشكلة بقرار من رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني .

وتناول الإجتماع التعريف باعضاء اللجنة وعرض الإختصاصات المنوطة بها

حسب القرار والاعلان رسميا عن البدء في عملها .

وعرض عبدالوهاب كمّون عضو اللجنة ,الاختصاصات التي تم اللجنة بتنفيذها

مشددا على ضرورة توافق مواصفات السلامة مع المواصفات الدولية المعتمدة من

منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية و الزراعة.

من جانبه عرض السيد عماد التركي مدير المركز الوطني للمواصفات القياسية

فرع بنغازي, نبذة عن السياسة الوطنية لسلامة الأغذية و ضرورة العمل على

توحيد المواصفات ،مشيرا الى ان سلامة الاغذية هي الدرع الذي يحمي

المستهلك من المخاطر على صحته.

(وال)