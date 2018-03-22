الامم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمياه.





نيويورك 22 مارس 2018 (وال) - تحتفل الامم المتحدة اليوم الخميس باليوم

العالمي للمياه بصفته وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة،

والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992 قرارا اعلن

بموجبه ان يكون يوم 22 آذار من كل عام اليوم العالمي للمياه.

ودعت الجمعية العامة في ذلك القرار الدول إلى تكريس هذا اليوم، حسب مقتضى

الحال في السياق الوطني، لأنشطة ملموسة من قبيل زيادة الوعي عن طريق نشر

المواد الوثائقية وتوزيعها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديمة

وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول

أعمال القرن 21.

يذكر ان تقرير الأمم المتحدة العالمي بشأن تنمية الموارد المائية الأخير،

أشار الى مخاطر مواجهة خمسة مليارات شخص حول العالم صعوبة في الوصول إلى

المياه الكافية بحلول عام 2050، حيث أصبح إيجاد حلول تستند إلى الطبيعة

أمرا مهما بشكل متزايد.

وحسب التقرير، الذي قدم خلال افتتاح أعمال المنتدى العالمي للمياه

المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا قبل يومين فان الطلب العالمي على

المياه آخذ في الازدياد، وسيستمر في النمو بشكل كبير خلال العقدين

المقبلين بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وأنماط الاستهلاك

المتغيرة.

وخلص التقرير إلى أنه بسبب تغير المناخ، أصبحت المناطق الرطبة أكثر

رطوبة، والمناطق الجافة أكثر جفافا، مضيفا "في الوقت الحالي، يعيش ما

يقدر بنحو 3.6 مليار شخص، أي حوالي نصف سكان العالم، في مناطق يحتمل أن

تكون نادرة المياه على الأقل لمدة شهر واحد في السنة، ويمكن أن يزيد هذا

العدد إلى ما بين 4.8 إلى 5.7 مليار بحلول عام .

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