سيالة يواصل لقاءاته الثنائية مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ورؤساء الوفود ونظرائه وزراء الخارجية بدول الاتحاد بالعاصمة الرواندية كيغالي .

كيغالي 21 مارس 2018 ( وال ) - واصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الاربعاء عقد لقاءاته الثنائية مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ورؤساء الوفود ونظرائه وزراء الخارجية بدول الاتحاد وذلك على هامش مساركته في قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي .

فقد التقى سيالة بكل على حدة الرئيس بول كجامي رئيس جمهورية رواندا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ، والرئيس ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد ، والوزير الأول الجزائري " أحمد أويحيى " رئيس الوفد الجزائري في القمة ، كما التقى ايضا وزير الشؤون الخارجية في الجزائر عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي وايضا وزير الخارجية السوداني البروفيسور إبراهيم غندور . وتم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات بين ليبيا هذه الدول وآخر تطورات الاوضاع في ليبيا اضافة الى بحث الموضوعات المطروحة بالقمة الافريقية الاستثنائية والاوضاع بالمنطقة .

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