غدا الخميس : الاتحاد يلتقي جمال التونسي وأهلي طرابلس مع الأهلي السعودي في البطولة العربية لليد.





طرابلس 21 مارس 2018 (وال)- يلتقي ممثل ليبيا فريق الاتحاد نظيره فريق جمال التونسي غدا الخميس في الدور ربع النهائي للبطولة العربية الـ 14 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تتواصل منافساتها حاليا بمدينة صفاقس التونسية.

وكان فريق الاتحاد قد تأهل للدور ربع النهائي بعد حصوله على الترتيب

الثالث ضمن المجموعة الثانية التي تصدرها الأهلي السعودي بـ 10 نقاط، وحل ساقية الزيت ثانيا بـ6 نقاط، والاتحاد ثالثا بنفس النقاط مع فارق

الأهداف.

من جهة أخرى يلتقي ممثل ليبيا الآخر فريق الأهلي طرابلس نظيره فريق

الأهلي السعودي في الدور ربع النهائي.

وكان فريق الأهلي طرابلس قد تأهل للدور ربع نهائي بعد حصوله على

الترتيب الرابع ضمن المجموعة الأولى التي تصدرها الغرافة القطري بـ6

نقاط، وبفارق الأهداف حل جمال التونسي ثانيا، وعين التوتة الجزائري

ثالثا، والأهلي طرابلس رابعا.

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