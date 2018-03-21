الهلال بفوز على دارنس (2-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 21 مارس 2018 (وال)- فاز فريق الهلال على فريق دارنس بهدفين

لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب شهداء بنينا،

ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة (إياب) لفرق المجموعة الأولى، من مسابقة

الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي الهلال لاعباه "أحمد الحاسي" و"علي الشريف"، بينما سجل هدف

دارنس لاعبه "علي دخيل".

وبذلك يرفع الهلال رصيده إلى (20) نقطة من عشر مباريات، ويرتقي إلى

المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دارنس عند (9) نقاط من نفس عدد

المباريات، ويبقي في المركز السادس.

وتجرى مساء غد الخميس منافسات الجولة الحادية عشرة (إياب) لفرق

المجموعة الرابعة، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريق الخمس برصيد (14)

نقطة، مع فريق الوحدة برصيد (11) نقطة، على ملعب الخمس الساعة الثالثة

والنصف.

وبملعب طرابلس الدولي الساعة الثالثة والنصف، يلتقي فريق المحلة برصيد

(6) نقاط، مع فريق رفيق برصيد(7) نقاط.

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