تأجيل عدد من مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.
الأربعاء ، 21- 03- 2018 - 22:43:00
طرابلس 21 مارس 2018 (وال)- أجلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم عددا من مباريات مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية والثالثة
والرابعة، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
وستقام المباريات المؤجلة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية
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* السبت 24 مارس 2018 . - الاتحاد المصراتي × الاتحاد .. ملعب مصراتة الساعة 15:30.
* الأحد 25 مارس .
- التحدي × الأخضر .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30.
* الخميس 29 مارس .
- الترسانة × الاتحاد .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة 15:30.
* الجمعة 30 مارس .
- الأخضر × خليج سرت .. ملعب شهداء بنينا الساعة 18:00.
* السبت 31 مارس.
- الأندلس × التحدي .. ملعب امساعد الساعة 15:30.
* الأربعاء 04 أبريل.
- الاتحاد × الشرارة .. ملعب طرابلس الدولي الساعة 15:30.
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