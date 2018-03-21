تأجيل عدد من مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 21 مارس 2018 (وال)- أجلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم عددا من مباريات مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية والثالثة

والرابعة، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وستقام المباريات المؤجلة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية

:.

* السبت 24 مارس 2018 . - الاتحاد المصراتي × الاتحاد .. ملعب مصراتة الساعة 15:30.

* الأحد 25 مارس .

- التحدي × الأخضر .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30.

* الخميس 29 مارس .

- الترسانة × الاتحاد .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة 15:30.

* الجمعة 30 مارس .

- الأخضر × خليج سرت .. ملعب شهداء بنينا الساعة 18:00.

* السبت 31 مارس.

- الأندلس × التحدي .. ملعب امساعد الساعة 15:30.

* الأربعاء 04 أبريل.

- الاتحاد × الشرارة .. ملعب طرابلس الدولي الساعة 15:30.

...(وال)...