غسان سلامة في احاطته لمجلس الأمن اليوم : الوضع الراهن لا يمكن الابقاء عليه وعلى مجلس الأمن أن يجعل هذه الرسالة واضحة للجميع .

طرابلس 21 مارس 2018 ( وال ) - طالب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " بضرورة التقدم في العملية السياسية بليبيا مشيرا بأن من المهم جداً قبل إجراء هذه الإنتخابات التأكد من أنها ستكون شاملة ويقبل بنتائجها الجميع ، مؤكدا بأن إجراء إنتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية هذه السنة هو في قمة أولويات الأمم المتحدة.

وقال في احاطته لمجلس الأمن اليوم الاربعاء من طرابلس ان العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم ، مشيرا بأن الوضع الراهن لا يمكن الابقاء عليه ، وطالب مجلس الأمن بأن يجعل هذه الرسالة حول عدم قابلية استمرار الوضع الراهن واضحة لجميع القادة في البلد . وأشار " سلامة " الى أنه ومنذ توليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طلبت مجمل الأطراف المعنية إدراج تعديل الاتفاق السياسي في خطة عمل الأمم المتحدة.مؤكدا بأن خطة العمل لاتعتمد على هذه التعديلات وأن فرصة تمرير هذه التعديلات ضيئلة حسب وصفه . وقال " كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات، كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية. وسوف أبدأ من الغد محاولة جديدة وأخيرة في هذا الاتجاه " . وانتقد " سلامة " الوضع الاقتصادي بليبيا واصفا اياه بـــ " القائم على الافتراس " داعيا الى ضرورة تدفق الموارد لبناء دولة قوية متساوية للجميع . وأوضح ان عجز الدولة عن تقديم الخدمات لمواطنيها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلق حلقة مفرغة . وكشف ان البعثة تبحث اعادة فتح مكاتب لها فى بنغازي وايضا في الجنوب الليبي مشيرا الى الزيارات التى قامت بها الى العديد من المدن والمناطق الليبية وحذر " سلامة " من ماأسماها بمكامن القلق في ليبيا مشيرا في هذا الخصوص بأن ‫تنظيم الدولة‬ (داعش) و‫القاعدة‬ لا يزالان موجودان في ليبيا وقد شنا هجمات في الآونة الأخيرة. منوها كذلك بأن بعض المجموعات المسلحة بما في ذلك تلك المدمجة في هيكلية الدولة تواصل العمل خارج نطاق القانون وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحسب قوله . كما اعرب عن قلقه ايضا من الوضع في ‫سبها ‬الذي وصفه بأنه " ما زال مقلقاً جداً " مبينا ان العداوات المحلية والصراعات بين اللاعبين السياسيين والعسكريين الليبيين، والوجود المتنامي للمرتزقة الأجانب يعقد بشكل خطير الحل ، مبديا استعداد الأمم المتحدة للوساطة إذا طلبت الأطراف ذلك .



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