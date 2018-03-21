اللجنة الوزارية المكلفة من الرئاسي تصل سبها وتشرع فى عقد اجتماعاتها مع جميع المكونات .

سبها 18 مارس 2018 ( وال ) - وصل الوفد الوزاري المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عشية اليوم الى مدينة سبها قادما من اوباري التي وصلها صباح اليوم .

ويضم الوفد وزيرة الشؤون الاجتماعية " فاضي الشافعي " ووزير العمل والتأهيل " المهدي الورضمي " بالاضافة الى عضو لجنة صياغة الدستور " رانيا الصيد " وايضا العميد محمد لكري معاون امر الحرس الرئاسي .

وأكدت مصادر اعلامية لوكالة الانباء الليبية انه وفور وصول الوفد الى مدينة سبها بدأ على الفور اجتماعاته مع اطراف النزاع وبعض مكونات ونشطاء فزان للاستماع الى جميع الاطراف وتقييم الموقف للخروج بصيغة تضمن حل الازمة في الجنوب.





... ( وال - سبها )...