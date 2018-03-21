سيالة : ليبيا ودول الاتحاد المغاربي لم يوقعو على الاتفاقية الخاصة بحرية تنقل الافراد .

كيغالي 21 مارس 2018 ( وال ) - صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ان ليبيا ودول اتحاد المغرب العربي لم يقومو نهائيا بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بحرية تنقل الافراد . وأشار سيالة في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب انتهاء القمة الافريقية الإستثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي مساء اليوم الى ان ليبيا واتحاد المغرب العربي وقعوا اليوم على وثيقة اتفاق الاتحاد الافريقي المعنية بانشاء منطقة التجارة الحرة القارية وايضا على اعلان كيغالي بشأن التكامل الافريقي وتعزيز التجارة البينية الافريقية وهما على علاقة بالجانب الاقتصادى والتجاري ولاعلاقة لهما بحرية تنقل الافراد . ودعا سيالة وسائل الاعلام كافة الى تحري المصداقية عند نشرها للاخبار واستقائها من مصادرها الرسمية المسؤولة والموثوقة .





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