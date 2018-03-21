الاتحاد الاوروبي يؤكد على الاستمرار بمحاربة التمييز العنصري .



بروكسل 21 مارس 2018 (وال) - عبر الاتحاد الأوروبي عن تمسكه العميق بقيم

المساواة في الحقوق والواجبات والحق في الكرامة لجميع البشر دون تمييز

على أساس العرق والدين والانتماء.

وثال بيان صدر اليوم عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية

فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد ملتزم بالعمل على التصدي لكل أشكال الحقد

والكراهية والعنصرية والإقصاء داخل وخارج حدوده، محذراً من خطر تطور هذه

الظواهر داخل المجتمعات الأوروبية.

وحث الاتحاد في بيان، كافة الدول على المصادقة على الميثاق الدولي

لمحاربة كل أشكال التمييز، حيث "يتعين التنفيذ الكامل لهذا الميثاق الذي

يشكل أساساً لكل الجهود الرامية إلى إقامة مجتمعات خالية من ظواهر

التهميش والكراهية والاضطهاد".

ونوه البيان بالجهود المبذولة داخل الاتحاد من أجل تحسين التشريعات

وحماية الضحايا من كافة أشكال التمييز، وكذلك دعم مشاريع من أجل التصدي

للأفكار المشوهة، التي "تعتبر الأمر معركة فكرية بالدرجة الأولى"، حسب

النص.