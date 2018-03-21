معيتيق يلتقي بالقيادات الأمنية المكلفة بتأمين حقل الشرارة النفطي وأعيان أوباري.





طرابلس 21 مارس 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد

معيتيق، اليوم الأربعاء، عدد من القيادات الأمنية المكلفة بتأمين حقل

الشرارة النفطي وأعيان من مدينة أوباري.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الوضع الأمني

في المدينة والتنسيق لافتتاح مركز شرطة يغطي المدينة والمناطق المحيطة

بها.

كما بحث الاجتماع سبل تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل

بحقل الشرارة النفطي.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي أنه سيتواصل مع الجهات ذات العلاقة

لضرورة توفير الأمن في المنطقة، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين في

مدينة أوباري في كل المجالات.

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