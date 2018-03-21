نيجيريا تؤكد أن "بوكو حرام" أطلقت حتى الآن سراح 91 فتاة .الأربعاء ، 21-03-2018 - 17:52:00



أبوجا21 مارس 2018 (وال) - أغلن وزير الإعلام والثقافة النيجيري
لاي محمد في مؤتمر صحفي أن جماعة "بوكو حرام" المسلحة أطلقت اليوم سراح
91 من أصل 110 فتيات تعرضن للاختطاف قبل أكثر من شهر في مدينة دابتشي
شمال شرقي نيجيريا.
وقال محمد إن "العدد يعود للحالات الموثقة حتى الآن"، مشيرا إلى أن
إطلاق سراح الفتيات "لا يزال مستمرا في الوقت الراهن".
وذكرت السلطات النيجيرية أنه يمكن أن يزيد عدد الفتيات المحررات بواسطة
الإرهابيين النيجيريين خلال الساعات المقبلة .
وتم بدء إطلاق سراح الفتيات في حوالي قحر اليوم بحسب الحكومة.

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