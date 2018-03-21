روسيا تؤكد للسفراء الأجانب عدم صلتها بقضية سكريبال.





موسكو 21 مارس 2018 (وال) - أكدت روسيا إن ليس لها أي صلة بحادث تسمم

العميل السابق سيرجي سكريبال وإن الاتهامات البريطانية "ليس لها أي

أساس".

وقال فلاديمير يرماكوف رئيس قسم منع انتشار الأسلحة فى لاجتماع مع

للسفراء الأجانب في وزارة الخارجية اليوم الاربعاء "لا تستحق اي من

السيناريوهات التي استمعنا إليها حول عملية التسمم اجراء تحقيق".

وأكد أن استخدام اي سلاح كيماوي سيسفر عن سقوط العديد من القتلى بعد

تأكيد بريطانيا استخدام مادة كيماوية تسمى "نوفيتشوك" في الحادث.

وذكر الدبلوماسي للسفراء "روسيا ليست متورطة بأي شكل"، مشيرا إلى احتمال

تعلق ما حدث في مدينة ساليسبوري الانجليزية بـ"هجوم إرهابي".