ليبيا توقع اليوم على وثيقة اتفاق الاتحاد الافريقي المتعلقة بانشاء منطقة التجارة الحرة القارية، واعلان كيغالي بشأن التكامل الافريقي وتعزيز التجارة البينية الافريقية،

كيغالي 21 مارس 2018 (وال) - وقع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة رئيس الوفد الليبي المشارك بالقمة الافريقية الاستثنائية اليوم بكيغالي، على وثيقة اتفاق الاتحاد الافريقي المتعلقة بانشاء منطقة التجارة الحرة القارية، واعلان كيغالي بشأن التكامل الافريقي وتعزيز التجارة البينية الافريقية، وذلك في ختام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وتؤكد وثيقة الاتفاق الافريقي التي حظيت بتوقيع ما يزيد عن 44 من رؤساء الدول و الحكومات ورؤساء الوفود، عزم القادة الافارقة على "تعميق الاندماج الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، و ادراك الحاجة الماسة الى انشاء سوق افريقي موسع و آمن للسلع و الخدمات في دول الاتحاد الافريقي، من خلال البنية التحتية الملائمة و الحد من التعريفات الجمركية او الغائها تدريجيا و ازالة الحواجز غير الجمركية امام التجارة و الاستثمار".



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