مجلس الأمن يدين استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا .





نيويورك 21 مارس 2018 (وال) - أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي استمرار

استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدين من جديد على الحاجة إلى وضع

آلية لمحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال.

وكرر أعضاء المجلس تأكيدهم على ما يشكله استخدام الأسلحة الكيميائية من

انتهاك خطير للقانون الدولي، مشددين في هذا الصدد على ضرورة أن يخضع

المسؤولون ، من أفراد أو كيانات أو مجموعات أو حكومات، عن أي استخدام

لتلك الأسلحة للمساءلة .

جاء ذلك على لسان السفير الهولندي كارل فان أوستروم رئيس مجلس الأمن خلال

الشهر الحالي.

وردا على سؤال حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال مدير عام

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، إن بعثة تقصي الحقائق تمكنت

من جمع العديد من العينات وإجراء حوالي ألف تحليل، ومن ثم إرسال العينات

إلى مختبرات متخصصة لتحليلها مرة أخرى.