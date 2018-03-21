الحكومة الفلسطينية تعتبر "صفقة القرن" الامريكية خدعة .





رام الله21 مارس 2018 (وال) - اعتبرت الحكومة الفلسطينية إن خطة السلام

الأمريكية التي تحمل اسم "صفقة القرن " هي مجرد "خدعة لحرف الأنظار بهدف

ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت في ختام اجتماع لها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رئيس

الوزراء، رامي الحمد الله إن "الاجتماع الذي بادرت إليه الإدارة

الأمريكية بحجة بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، قد

كشف حقيقة أن ما تسميه الإدارة الأمريكية بـ(صفقة القرن) هي مجرد خدعة

لذر الرماد في العيون.

وأضافت أن خطة السلام الامريكية تعطي المزيد من الوقت للمحتلين

الاسرائيليين لاستكمال مشاريعهم الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ

احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية إقامة دولة فلسطينية .

وتساءلت الحكومة "كيف للإدارة الأمريكية أن تقطع المعونات عن فلسطين وعن

وكالة الأونروا التي ترعى شؤون أكثر من ثلثي سكان القطاع، وتدعي أنها

تهتم بإيجاد حلول للكارثة الإنسانية في غزة ؟ .