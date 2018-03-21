الاتحاد الأوربي يطلق العمل الدولي لتأمين المياه الصالحة للشرب لغزة .





بروكسل 21 مارس 2018 (وال) - نجح الاتحاد الأوروبي بجمع مبالغ تصل إلى

456 مليون يورو بالتعاون مع عدة شركاء دوليين من أجل إقامة محطة تحلية

مياه في قطاع غزة.

ويهدف المشروع إلى تأمين حوالي 55 مليون متر مكعب من المياه الصالحة

للشرب سنوياً في قطاع غزة الذي يعاني من نقص شديد في هذا المجال.

وأكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، على

أهمية هذا المشروع باعتبار أنه يرد على الحاجات الأكثر الحاحاً لسكان

قطاع غزة، قائلا إن "هذا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار

ويحسن الحالة الصحية العامة للسكان"، وفق كلامه.

أما مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا الجهد الدولي فتصل إلى 70 مليون

يورو، بالإضافة إلى 7.1 مليون يورو منفصلة كمصاريف تشغيل.