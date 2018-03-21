اختتام فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة العمل والتأهيل بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني للرفع من قدرات المرأة بمؤسسات الدولة .





طرابلس 21 مارس 2018 ( وال )- اختتمت بطرابلس ظهر اليوم الاربعاء

فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة العمل والتأهيل بحكومة

الوفاق الوطني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني للرفع من قدرات

المرأة بمؤسسات الدولة تحت عنوان "نقطة الانطلاق والدعم الذاتي للمرأة "

.

وحضر فعاليات اختتام هذه الدورة وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات

الدكتورة " ايمان بن يونس " ووكيل وزارة العمل والتأهيل " علي عكاشة "

ومدير عام المجلس الثقافي البريطاني " كيرين ديفان " ورئيس المجلس

الثقافي البريطاني في ليبيا " طونى بانك " .

وأشارت الدكتورة " ايمان بن يونس " في تصريح لوكالة الانباء الليبية - ان

هذه الدورة تهدف الى تطوير امكانيات وقدرات المرأة بمؤسسات الدولة كي

تكون أكثر قدرة على العطاء والتميز ، واعربت عن أملها في ان تضطلع مؤسسات

الدولة كافة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بدورها في دعم المرأة والوقوف

الى جانبها لتطوير قدراتها وامكانياتها لبناء مؤسسات الدولة . ومن جهتها أوضحت رئيسة فريق عمل تمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل "

خيرية الحبيب " لــ ( وال ) أن هذه الدورة استهدفت بالتدريب عدد ( 100 )

امرأة من مختلف مؤسسات الدولة من مختلف مدن ومناطق ليبيا .

والقيت في ختام هذه الدورة العديد من الكلمات التى أكدت على أهمية دور

المرأة في بناء مؤسسات الدولة وضرورة اضطلاعها بالمسؤوليات الملقاة على

عاتقها .



...( وال )..