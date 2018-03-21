السلاك يعلن وصول اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس الرئاسي لتهدئة الوضع في الجنوب إلى مدينة سبها .

طرابلس 21 مارس 2018 ( وال ) - أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي السيد "محمد السلاك"، لادارة التواصل والاعلام ان لجنة الأزمة المعنية بمعالجة الوضع في الجنوب، وصلت إلى مدينة سبها صباح اليوم الأربعاء .

وقال ان اللجنة تضم وزراء كل من الحكم المحلى "بداد قنصو"، العمل والتأهيل "المهدي الورضمي"، شؤون النازحين والمهجرين "أبوبكر جلالة"، الشؤون الاجتماعية "فاضي الشافعي"، للجلوس مع الأطراف المختلفة من أجل وقف إطلاق النار والتهدئة والعمل على فتح مسارات خدمية تسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات،والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد مستشفيات المدينة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل عدد من الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات طرابلس.

‏يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم "323"، ستعمل للتواصل مع أطراف النزاع في المنطقة والعمل على وقف إطلاق النار والتهدئة وتشكيل فريق تفاوضي من الطرفين، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، بالإضافة لتفعيل مديريات الأمن بالمنطقة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار.



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