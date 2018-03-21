مستشار شؤون الإعلام يبحث مع رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة تدليل الصعوبات وتوفير الدعم اللازم لاعادة اصدار الصحف .الأربعاء ، 21-03-2018 - 14:14:00

طرابلس 21 مارس 2018 ( وال ) - بحث مستشار شؤون الإعلام بديوان مجلس الوزراء " علي جبريل " مع رئيس اللجنة التسييرية لهيئة دعم وتشجيع الصحافة " محمود أبوشيمة " الصعوبات التى تواجه عمل الهيئة ، وامكانية ايجاد الحلول اللازمة لها . كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة اليوم الاربعاء وبحضور مدراء الادارات ورؤساء تحرير الصحف بحث امكانية وضع خطة عاجلة لتدليل الصعوبات وتوفير الدعم اللازم لاعادة اصدار الصحف واستمراريتها .

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