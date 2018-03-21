معلمة بريطانية تفوز بجائزة أفضل معلم على مستوى العالم.





لندن 21 مارس 2018 (وال) - فازت معلمة بريطانية تدعي " أنديرا

زافيراكو " تدرس مادة الفنون والنسيج بمدرسة بمنطقة برنت شمال غرب لندن

،بجائزة أفضل معلمة في العالم لعام 2018 ،وهي جائزة تمنحها مؤسسة "فاركي

لتشجيع المعلمين حول العالم " وتبلغ قيمتها مليون دولار .

وإقيم بهذه المناسبة احتفالا بدبي تم خلال تكريم المعلمة البريطانية

"زافيراكو" التي تصدرت المتقدمين لتفوز بلقب افضل معلم من بين 170 دولة.



وكشفت المعلمة "زافيراكو " في كلمة لها خلال الحفل تعلمها 35 لغة لتتواصل

مع طلابها من المهاجرين، وتساعدهم على الاندماج في مجتمع المدرسة

وخارجها.

وخلال مسيرتها المهنية عملت زافيراكو مع التلاميذ دون اللجوء إلى

المناهج الدراسية التقليدية، وساعدت مدرستها في الحصول على "العلامة

البلاتينية للتنمية" من معهد التعليم، وهي جائزة فازت بها مدارس بريطانية

قليلة.

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