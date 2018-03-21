وفد حكومة الوفاق الوطني الوزاري يصل أوباري للوقوف على الأوضاع بالجنوب الليبي .





أوباري 21 مارس 2018 ( وال ) - وصل إلى مطار حقل الشرارة النفطي اليوم

الإربعاء ، الوفد الوزاري المكلّف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني ، لمتابعة أحوال مناطق الجنوب والوقوف على حقيقة ما يجري من

نزاعات بين الأخوة في هذا الجزء من ليبيا ولحلحة المشاكل وتقريب وجهات

النظر.

وضم الوفد كلا من وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي ، ووزيرة الشؤون

الاجتماعية فاضي الشافعي ، وعضو عن هيئة صياغة الدستور وعدد من المسؤولين

بحكومة الوفاق .

و كان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين بالمجلس البلدي أوباري ومشائخ و

وجهاء المدينة من مختلف مكوّنات فزان .

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة العمل ان الوفد الوزاري سينطلق الوفد بعد

ذلك إلى مختلف مناطق فزان وصولا إلى مدينة سبها للمساهمة في تقريب وجهات

النظر وتحقيق المصالحة بين جميع الأطراف حتى يسود الأمن والأمان في

المنطقة.



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