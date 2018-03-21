سيالة يلتقي الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي .



كيغالي 21 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة اليوم

الأربعاء مع الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الرئيس الحالي

للاتحاد الأفريقي وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي

تعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي .

ووفقا للمكتب الإعلامي للوزارة فقد قدم سيالة شكره لاستضافة العاصمة

الرواندية كيغالي للقمة الأفريقية الاستثنائية وحسن الضيافة والتنظيم .

و أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ،

والتأكيد على أهمية ليبيا كبلد هام ومحوري في القارة الأفريقية .





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