سيالة يلتقي الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي .الأربعاء ، 21-03-2018 - 13:41:00

سيالة يلتقي الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي .
كيغالي 21 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة اليوم
الأربعاء مع الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الرئيس الحالي
للاتحاد الأفريقي وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي
تعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي .
ووفقا للمكتب الإعلامي للوزارة فقد قدم سيالة شكره لاستضافة العاصمة
الرواندية كيغالي للقمة الأفريقية الاستثنائية وحسن الضيافة والتنظيم .
و أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ،
والتأكيد على أهمية ليبيا كبلد هام ومحوري في القارة الأفريقية .


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