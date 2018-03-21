قوات الاحتلال تعتقل " 20 " فلسطينيا في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.





القدس 21-مارس-2018 (وال) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم

الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بمحيم

شعفاط وسط القدس المحتلة، طالت نحو عشرين مواطناً، معظمهم من الأطفال

والأشقاء، وحوّلتهم الى مراكز اعتقال وتحقيق بمدينة القدس، في حين سلمت

عدداً آخر من المواطنين أوامر استدعاء للتحقيق.

وقال الناطق باسم حركة فتح في المخيم ثائر فسفوس،في تصريح صحفي " إن قوة

عسكرية كبيرة، قوامها أكثر من 300 جندي، ترافقها قوة من مخابرات الاحتلال

وتُساندها طائرة مروحية، اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري، وشرعت

بحملة دهمٍ واسعة لمنازل المواطنين، روّعت خلالها الأطفال والنساء،

وأتلفت ممتلكات المواطنين واعتقلت عشرين فلسطينيا.

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