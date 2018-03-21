سيالة يلتقي الجهيناوي بكيغالي .

كيغالي 21 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة اليوم

الأربعاء مع نظيره وزير خارجية تونس " خميس الجهيناوي " وذلك على هامش

أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التى تعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي

. ووفقا للمكتب الاعلامي للوزارة فقد قدم سيالة تهاني الشعب الليبي للشعب التونسي الشقيق بمناسبة الذكرى السنوية 62 لاستقلال تونس وناقشا الاستعدادات لبدء استئناف سفارة وقنصلية الجمهورية التونسية الشقيقة العمل بالعاصمة طرابلس خلال المدة القريبة القادمة . كما تم التطرق خلال اللقاء عن التحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الليبية التونسية وأهمية الخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين . وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأعمال المدرجة بالقمة الأفريقية الحالية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالمملكة العربية

السعودية .



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