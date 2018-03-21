قوات الاحتلال تعتقل حارسا من المسجد الأقصى والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية.







القدس المحتلة 21- مارس-2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارس المسجد الأقصى المبارك ايهاب أبو غزالة

من مكان عمله داخل المسجد، واقتادته الى مركز تابع لها في القدس القديمة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ،أن مجموعات من سوائب المستوطنين

استأنفت اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى صباح اليوم من باب

المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، لافتا الى محاولات

متكررة من المستوطنين لإقامة شعائر تلمودية في المسجد وسط رقابة صارمة من

الحُرّاس الذين يتدخلون لمنع ذلك وهو ما أدى الى اعتقال الحارس أبو

غزالة.

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