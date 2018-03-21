ملتقي علمي لاطباء جراحة الفم والأسنان بمدينة سرت .

سرت 21 مارس 2018 (وال)- نظمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سرت أمس الثلاثاء بمجمع عيادات الأسنان التعليمي الملتقي العلمي الأول لاطباء الفم والأسنان بمدينة سرت تحت شعار " بالبحث والتطوير العلمي نرتقي " .

وحضر الملتقي رئيس جامعة سرت الدكتور احمد المحجوب ووكيل الجامعة

للشؤون العلمية الدكتور عبد القادر ابوخشم والكاتب العام للجامعة وعمداء

الكليات العلمية وعددا من الأطباء ورؤساء الأقسام العلاجية بمستشفي ابن

سيناء التعليمي ومجمع عيادات الأسنان وعددا من مدراء المجمعات الطبية

التابعة لقطاع الصحة بسرت .

والقيت خلال هذا الملتقي العديد من الأوراق العلمية والمحاضرات التوعوية تناولت طرق الاهتمام بصحة الفم والأسنان وما توصلت إليه الابحات العلمية في هذا المجال والأمراض المختلفة والتي تصيب الفم والأسنان وطرق

علاجها والوقاية منها وكيفية الحفاظ علي سلامتها .



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