حملة نظافة وصيانة في بلدية المليطانية .





بنغازى21 مارس 2018 (وال ) - باشرت بلدية المليطانية في تنفيذ خطة مكثفة

للاهتمام بنظافة البلدية وصيانة الإنارة والمطبات ، و إشارات المرور.

وذكرت بلدية المليطانية أن تنفيذ الخطة جاء بناء على تعليمات عميد

البلدية عبد الرحيم البدري، وذلك بوضع خطة مكثفة للاهتمام بنظافة البلدية

وصيانة الإنارة والمطبات و إشارات المرور .

وساهم عميد وأعضاء البلدية، والشركة العامة للكهرباء، ومركز شرطة

المليطانية، و الحرس البلدي، و قسم المرور الأبيار، و قسم الإنارة في

شركة الكهرباء في إنجاح هذه الحملة.

...( وال بنغازى)...