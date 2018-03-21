حملة نظافة وصيانة في بلدية المليطانية .الأربعاء ، 21-03-2018 - 10:31:00



بنغازى21 مارس 2018 (وال ) - باشرت بلدية المليطانية في تنفيذ خطة مكثفة
للاهتمام بنظافة البلدية وصيانة الإنارة والمطبات ، و إشارات المرور.
وذكرت بلدية المليطانية أن تنفيذ الخطة جاء بناء على تعليمات عميد
البلدية عبد الرحيم البدري، وذلك بوضع خطة مكثفة للاهتمام بنظافة البلدية
وصيانة الإنارة والمطبات و إشارات المرور .
وساهم عميد وأعضاء البلدية، والشركة العامة للكهرباء، ومركز شرطة
المليطانية، و الحرس البلدي، و قسم المرور الأبيار، و قسم الإنارة في
شركة الكهرباء في إنجاح هذه الحملة.
...( وال بنغازى)...

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