حملة نظافة وصيانة في بلدية المليطانية .
الأربعاء ، 21- 03- 2018 - 10:31:00
بنغازى21 مارس 2018 (وال ) - باشرت بلدية المليطانية في تنفيذ خطة مكثفة
للاهتمام بنظافة البلدية وصيانة الإنارة والمطبات ، و إشارات المرور.
وذكرت بلدية المليطانية أن تنفيذ الخطة جاء بناء على تعليمات عميد
البلدية عبد الرحيم البدري، وذلك بوضع خطة مكثفة للاهتمام بنظافة البلدية
وصيانة الإنارة والمطبات و إشارات المرور .
وساهم عميد وأعضاء البلدية، والشركة العامة للكهرباء، ومركز شرطة
المليطانية، و الحرس البلدي، و قسم المرور الأبيار، و قسم الإنارة في
شركة الكهرباء في إنجاح هذه الحملة.
...( وال بنغازى)...