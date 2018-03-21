النفط يصعد بفعل توترات الشرق الأوسط وقوة الطلب.





سنغافورة 21 مارس 2018 ( وال ) - صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء

متأثرة بتوترات في منطقة الشرق الأوسط وقوة الطلب على الرغم من أن زيادة

الإنتاج الأمريكي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

الوسيط 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 63.69 دولار للبرميل مقارنة

مع التسوية السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو ما يعادل

0.2 بالمئة، إلى 67.56 دولار للبرميل.

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