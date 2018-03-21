الانتهاء من تصوير حلقات المسلسل الكوميدي "هدرازي 8" .





بنغازي 21 مارس 2018 (وال)- استكمل الفنان الكوميدي "فرج عبد

الكريم " من تصوير مشاهد المسلسل الكوميدي "هدرازي 8".

المسلسل من اعداد الاستاذ معاذ الأصفر ومحمد المسلاتي ومن إخراج مساعد

مخرج شداد الخمسي،ومدير الانتاج طلال الوداني و يشتمل على العديد من

الحلقات الكوميدية التى تتناول الواقع الليبي. ينتج هذا المسلسل الذي تم تصوير مشاهده في مدينة بنغازي الاستاذ عبد

الباسط بوقندة ويشارك فيه الفنانيين خالد الفاضلي، وشداد الخمسي، وطلال

الوداوي، وسالم عيسى، والفنانة عائشة البدري.. بالإضافة إلى ثلة من

الفنانين الشباب.

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