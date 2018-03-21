سلة فريق النصر إلى نهائي كاس ليبيا لكرة السلة .





بنغازى 21 مارس 2018م ..( وال ).. تأهل فريق النصر الاول لكرة السلة

إلى نهائي تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة بعد فوزه يوم أمس

على سلة "الاهلي ب" بنتيجة (115-52).

وجاء تفوق فريق النصر الاول لكرة السلة على سلة "الاهلي ب" ضمن

تصفيات المنطقة الشرقية لكأس ليبيا لكرة السلة والتي تفوقت فيها سلة

النصر في جميع مبارياتها السابقة.

منذ بداية صافرة المباراة كانت التفوق واضح لسلة النصر وحسمت الربع الاول

بنتيجة ( 22-13 )لصالح النصر .

اما الربع الثاني فكان بنتيجة ( 26/38 )لصالح النصر والثالث (39-72)

لصالح النصر واختتمت المباراة بنتيجة ( 115-52 ).

وبهذا تتأهل سلة النصر الى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة منتظرة المتأهل من

المنطقة الغربية وستكون المباراة النهائية يوم 8 مايو في بنغازي ،اما في

الدوري فتأهلت سلة النصر مباشرة للدوري السداسي النهائي مع فرق (الاهلي

ط-الاهلي ب-الاتحاد) وفريقين ينتظران تأهلهم من بعد مباريات الملحق الذي

ستكون بين (الهلال-الشباب) و(المدينة-المروج) .

...( وال ) ...