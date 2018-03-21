يوم توعوي بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم في المرج .



بنغازي 21 مارس 2018 ( وال )- بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم

نظمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان ببنغازي يوم توعوي لصحة الفم

بالمؤسسات التعليمية بمدينة المرج تحت شعار "المرج تبتسم ".

ويهدف تنظيم هذا اليوم لتوعية وإرشاد الطلاب في المؤسسات التعليمية

سبل الوقاية والمحافظة على الأسنان و كيفية استخدام الطرق الصحيحة لتنظيف

الأسنان والفم وإعطاء معلومات على علاقة صحة الفم .

وتخلل اليوم التوعوي مسابقات تشجيعية للطلاب في المعلومات التي

تخص طب الإسنان و توزع بعض الهدايا المعنوية و كتيبات بها معلومات عامة

عن طب الاسنان .

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