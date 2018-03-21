نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 21 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم مع احتمال سقوط أمطار

خفيفة على ساحل زواره وطرابلس.

- الريح شرش يتحول يوم الغد إلى شلوق على طول الساحل بينما يكون

متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين (05 - 20)

عقدة تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل مصراتة وسرت .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل مساء اليوم

إلى(1.50) متر على ساحل مصراتة وسرت .

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب اليوم على ساحل مصراتة

وسرت .

- درجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر .

- الريح شلوق صباح اليوم على ساحل درنة وطبرق بينما يكون باش يتحول

تدريجيا الى بحري على باقي الساحل سرعته مابين(05-20) عقدة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل مساء اليوم

الى(1.75)متر ساحل شحات .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة .

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