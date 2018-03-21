القضاء الفرنسي : توقيف" ساركوزي " على ذمة التحقيق بشأن تمويل حملته الانتخابية 2007 .





باريس 21 مارس 2018 (وال) - أفادت مصادر قضائية فرنسية الليلة الماضية أن

الرئيس الفرنسي الاسبق "نيكولا ساركوزي" لا يزال موقوفا رهن التحقيق

بشبهة تلقي حملته الانتخابية في 2007 تمويلا من ليبيا.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر مقرب من التحقيق بأن الرئيس

الفرنسي الأسبق" ساركوزي" قد أوقف احترازيا صباح أمس الثلاثاء في إطار

التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.

يشار إلى أن القانون الفرنسي يجيز للمحققين توقيف شخص على ذمة

التحقيق لمدة اقصاها 48 ساعة، يمكن بعدها اخلاء سبيله، او إحالته امام

قاض لتوجيه الاتهام رسميا اليه، او استدعاؤه لاحقا للتحقيق.

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