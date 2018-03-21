بدء المؤتمر الشبابي العربي بتونس لبحث وسائل تعزيز التسامح ومكافحة التطرف الارهاب.



تونس 21 مارس 2018 (وال) - بدأت في تونس العاصمة أمس الثلاثاء ، فعاليات مؤتمر الشباب العربي الذي تنظمه منظمة جامعة الشباب العربي تحت شعار: تعزيز قيم التسامح والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب، وتستمر يومين.

ويناقش الشباب العربي المشاركون ، وسائل تعزيز التسامح ومكافحة التطرف ومقومات بناء السلام في الوطن العربي وظاهرة الإرهاب كمقوض رئيسي للسلم الاجتماعي وتحديات بناء عملية السلام والتسامح في الوطن العربي التأثير الإقليمي والدولي في عملية السلام بالإضافة إلى عرض نماذج وتجارب عربية.

كما يتناول المؤتمر محوراً عن أهمية الخطاب الديني المعتدل والسليم في تحصين الشباب من التطرف والتشدد ونشر مبادئ التسامح والسلام، ومحور خاص عن دور الإعلام في توعية الشباب بأهمية التسامح والسلام وبحقيقة الحركات والمجموعات المتطرفة، وسمومها الفكرية، كما تم إدراج دور الشباب في بناء وتعزيز عملية التسامح والسلام كمحور هام من محاور هذا المؤتمر.

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