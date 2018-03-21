رئيس مجلس النواب يزور السفارة الليبية في الرياض ويلتقي عدد من المسؤولين في السعودية .



الرياض 21 مارس 2018 (وال)- قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يزور المملكة العربية السعودية الثلاثاء بزيارة الى مقر السفارة الليبية في الرياض التقى خلالها مع القائم بالاعمال في السفارة عز الدين العالم وكافة اعضاء السفارة .

وتجول رئيس مجلس النواب في اقسام السفارة واطلع على مستوى الخدمات التي تقدمها ‘ داعيا الى ايلاء المزيد من الاهتمام بالليبيين المقيمين والزائرين .

والتقى المستشار عقيلة صالح على هامش زيارته للسعودية مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ .

وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين والعلاقات البرلمانية بين المجلسين وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني حيث تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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