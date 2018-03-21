سيالة يلتقي في كيغالي الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان .الأربعاء ، 21-03-2018 - 09:53:00

سيالة يلتقي في كيغالي الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان . كيغالي 21 مارس 2018 (وال)- التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان .
وتم خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للوزارة التأكيد على عمق العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ، و تبال وجهات النظر حول عدد من القضايا .
كما تم خلال اللقاء التطرق الى المواضيع المدرجة على جدول اعمال القمة الاستثنائية الافريقية التي ستعقد اليوم الاربعاء في كيغالي .
(وال)

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