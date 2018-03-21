نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأربعاء ، 21- 03- 2018 - 09:44:00
طرابلس 21 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
- السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم مع احتمال سقوط أمطار
خفيفة على ساحل زواره وطرابلس.
- الريح شرش يتحول يوم الغد إلى شلوق على طول الساحل بينما يكون
متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين (05 - 20)
عقدة تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل مصراتة وسرت .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل مساء اليوم
إلى(1.50) متر على ساحل مصراتة وسرت .
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب اليوم على ساحل مصراتة
وسرت .
- درجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر .
- الريح شلوق صباح اليوم على ساحل درنة وطبرق بينما يكون باش يتحول
تدريجيا الى بحري على باقي الساحل سرعته مابين(05-20) عقدة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل مساء اليوم
الى(1.75)متر ساحل شحات .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب .
- درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة .
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