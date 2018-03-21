عمداء بلديات مرادة وجالو يؤكدون حرصهم على استمرار تدفق النفط .





طرابلس 21 مارس 2018 م( وال ) ... - أكد عمداء بلديات مرادة وجالو

حرصهم على استمرار تدفق النفط والغاز من كافة الحقول..

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط

المهندس " مصطفى صنع الله " مع " عمر الفقي عميد بلدية مراده، وشعيب

الامين عميد بلدية جالو، بحضور خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة

للصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة و محمد المجبري عضو الهيئة العامة

للمصالحة ، واعضاء المجلس البلدي جالو "محمد اشكينا وفرج عقيل ، والسيد

التواتي مدير مكتب منطقة مرادة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه بعض

المناطق المجاورة للحقول النفطية ومنها شح المياه الجوفية ، وتنفيذ

مشاريع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في تلك المناطق.

كما تم التأكيد على وحدة الوطن وتكاثف جهود الليبيين من أجل الوقوف

على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل وحرصهم على تغليب مصلحة الوطن ..

وأهمية استقرار الأمن في الحقول وسعيهم لبذل كافة الجهود في سبيل الحفاظ

على استمرار تدفق النفط والغاز في كافة الحقول النفطية.

...( وال ) ...