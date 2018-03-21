تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس للدور ربع النهائي في البطولة العربية لليد بتونس.





طرابلس 21 مارس 2018 (وال)- تأهل ممثلا ليبيا فريقا الاتحاد والأهلي

طرابلس للدور ربع النهائي في البطولة العربية الـ 14 للأندية أبطال

الكؤوس لكرة اليد، التي تجري منافساتها حاليا بمدينة صفاقس التونسية.

وجاء تأهل الاتحاد إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه مساء أمس

الثلاثاء على ترجي أرزيو الجزائري بنتيجة 29 مقابل 24 نقطة، في آخر

مباريات الدور الأول لفرق المجموعة الثانية.

وكان فريق الاتحاد قد أنهى منافسات الدور الأول بثلاثة انتصارات على

أهلي سد آب العماني (36-21)، وقطر القطري (33-28)، وترجي أرزاو الجزائري

(29-24)، وخسارتين أمام ساقية الزيت (28-31)، والأهلي السعودي(22-28).

وتأهل فريق الأهلي طرابلس إلى الدور ربع النهائي من البطولة رغم

خسارته مساء أمس مباراته الأخيرة في الدور الأول لفرق المجموعة الأولى

أمام وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة (24-25). وكان الأهلي قد أنهى مبارياته في الدور الأول بتعادل واحد أمام

مولودية وجدة المغربي (24-24)، وثلاث خسائر أمام جمال التونسي (25-29)،

والغرافة القطري (28-31)، ووفاق عين التوتة الجزائري (24-25).

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