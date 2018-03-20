الأنوار يفوز على النجمة (2-1) اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 20 مارس 2018 (وال)- حقق فريق الأنوار فوزا ثمينا على حساب فريق

النجمة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء

بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة (إياب) لفرق

المجموعة الأولى، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع فريق الأنوار رصيده إلى 14 نقطة من عشر مباريات،

ويرتقي إلى المركز الرابع، وبقي فريق النجمة برصيده السابق 10 نقاط من

إحدى عشرة مباراة في المركز الخامس.

وتتواصل مساء غد الأربعاء منافسات الجولة الثانية عشرة (إياب) لفرق

المجموعة الأولى، بلقاء يجمع فريق الهلال مع فريق دارنس، على ملعب شهداء

بنينا الساعة الثالثة والنصف.

يدخل فريق الهلال المباراة برصيد 17 نقطة من تسع مباريات في المركز

الثاني، بينما يدخل فريق دارنس برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات في

المركز السادس.

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