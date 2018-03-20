منتخبنا الوطني للناشئين ضمن المجموعة الأولى في بطولة إيطاليا الودية لكرة القدم.







طرابلس 20 مارس 2018 (وال)- أوقعت قرعة منافسات بطولة إيطاليا الودية

لكرة القدم منتخبنا الوطني للناشئين ضمن المجموعة الأولى، والتي ستقام

خلال الفترة من 24 أبريل إلى الأول من مايو المقبلين، بمشاركة (16)

منتخبا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى فرق منتخبات: ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية،

كرواتيا، وإيطاليا (البلد المستضيف).

وسيخوض منتخبنا الوطني أولى مبارياته ضمن مجموعته أمام كرواتيا يوم

الأربعاء 25 أبريل، ويلتقي أمريكا في الثانية يوم الخميس 26 أبريل،

ويختتم الدور الأول بلقاء إيطاليا يوم الجمعة 27 أبريل.

يذكر أن منتخبنا الوطني يواصل استعداداته بمعسكرة الداخلي الذي انطلق

يوم الأحد الماضي، ويمتد لعشرة أيام بمدينة طبرق، للمشاركة في بطولة شمال

أفريقيا للناشئين لكرة القدم، التي ستستضيفها الجزائر مطلع شهر أبريل

المقبل، تحت إشراف المدرب الوطني "فوزي العيساوي" والمساعد "أحمد

المنتصر" ومدرب الحراس "أيوب الحاسي".

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