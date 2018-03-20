شركة هوت النمساوية للاستكشاف والتطوير تقدم عرضاً فنياً بنشاطاتها لمؤسسة النفط .

طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - قدمت شركة هوت للاستكشاف والتطوير النمساوية عرضاً فنياً اليوم الثلاثاء حول نشاط الشركة، حضر جانباً منه المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الادارة و ابوالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، ونورالدين شقمان مدير ادارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة وعدد من مدراء الإدارات المختصة من المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية ومعهد النفط الليبي. ومن شركة هوت حضر كل من الدكتور ديتارد كراتزر المدير العام للشركة واالطاهر دعيبيب نائب المدير وسيلفيا رير مديرة التدريب .

ووفقا للمكتب الاعلامي بالمؤسسة فقد رحب المهندس مصطفى صنع الله بالحضور منوهاً بنشاط الشركة في ليبيا في الفترة الزمنية السابقة معرباً عنه سعي المؤسسة لتطوير العلاقات والاستفادة من مثل هذه الشركات العالمية في اطار سياسة المؤسسة بنقل الخبرة والتقنية الحديثة في مجال الاستكشاف والانتاج وتدريب العناصر الليبية واكسابهم الخبرات ، كما أثنى على تواجد الشركة واستمرار عملها في ليبيا طيلة السنوات السابقة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

وتناول العرض اعطاء نبذة تاريخية عن الشركة في العالم بشكل عام ونشاطها في ليبيا والممتد لقرابة الثلاثون عاماً في مجال الاستكشاف وهندسة المكامن والتدريب والاستشارات الفنية، وما يمكن ان تساهم به الشركة في نقل أحدث التكنولوجيا وآخر التقنيات الحديثة الى صناعة النفط في ليبيا .



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