عمداء بلديات مرادة وجالو يؤكدون على أهمية استقرار الأمن في الحقول والموانئ النفطية والحفاظ على استمرار تدفق النفط والغاز في كافة الحقول.

طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - أكد عمداء بلديات مرادة وجالو على أهمية استقرار الأمن في الحقول والموانئ النفطية والحفاظ على استمرار تدفق النفط والغاز في كافة الحقول.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله بعميد بلدية مراده عمر الفقي، وعميد بلدية جالو شعيب الامين ، وبحضور خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة واعضاء المجلس البلدي جالو، ومدير مكتب منطقة مرادة. وعضو الهيئة العامة للمصالحة محمد المجبري.

ووفقا للمكتب الاعلامي بالمؤسسة فقد أعرب صنع الله في مستهل اللقاء عن ترحيبه بعمداء البلديات مشيراً الى أن هذه الزيارة تؤكد حرص الوفد على التواصل المستمر مع المؤسسة، ودليل على وحدة الوطن وتكاثف جهود الليبيين من أجل الوقوف على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل وحرصهم على تغليب مصلحة الوطن فوق كل شيء.

ومن جانبهم اشاد عمداء بلديات جالو ومرادة والوفد المرافق بالجهود المبذولة من العاملين بقطاع النفط والغاز من أجل المحافظة على معدلات الانتاج واستمرار العمل بالحقول النفطية وسعي المؤسسة الدؤوب لزيادة القدرة الانتاجية رغم تردي الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدين على أهمية استقرار الأمن في الحقول وسعيهم لبذل كافة الجهود في سبيل الحفاظ على استمرار تدفق النفط والغاز في كافة الحقول النفطية.

وتناول الحاضرون عدد من المواضيع ذات الاهمية وتمت مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه بعض المناطق المجاورة للحقول النفطية ومنها شح المياه الجوفية، كما تم التطرق إلى برامج ومشاريع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في تلك المناطق.

وأكد المهندس صنع الله على التزام المؤسسة بالعمل على تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج التنمية المكانية والمشاريع التنموية وبرامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية وسعيها لمساعدة المجتمعات المحلية في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجهها.

واشار إلى أهمية التعاون وتظافر الجهود من أجل ضمان الاستقرار في كافة الحقول النفطية للحفاظ على معدلات الانتاج والعمل على زيادته في المستقبل.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ضرورة التواصل والتعاون بين مجالس البلديات المعنية مع المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على كافة المشاكل والصعوبات ووضع الحلول اللازمة بهذا الخصوص .



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